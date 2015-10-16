Российских валютных трейдеров на форексе защитит закон

Когда в России только зарождался рынок форекс, все компании в основном регистрировались в иностранных юрисдикциях, и поэтому в спорных ситуациях российские клиенты-трейдеры не могли защитить свои интересы в местных судах, а в иностранные суды обращаться не было смысла, да и влететь это могло в копеечку. Однако, уже в следующем году ситуация должна кардинально измениться — в силу вступает так называемый закон о форексе (на самом деле, это закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 460-ФЗ). Часть положений уже действует, другая часть вступит в силу с нового года.



По словам Алексея Евсикова, директора по правовым вопросам СРО «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий», с января 2016 года трейдеры смогут торговать валютой по российским законам.

Так, с 1 января на российском рынке форекс смогут работать только зарегистрированные на территории РФ компании, которые имеют соответствующие лицензии Банка России. Лицензии выдадут форекс-дилерам, которые имеют собственный капитал минимум в 100 млн руб. и штат квалифицированных сотрудников. Когда лицензированные форекс-компании вступят в СРО, они смогут сформировать компенсационный фонд, за счет которого будут удовлетворяться требования клиентов в случае банкротства. Кроме того, с начала года центробанк начнет дистанционный надзор за деятельностью лицензированных компаний. Они, в свою очередь, будут предоставлять отчетность — внутреннюю (по всем сделкам трейдеров) и бухгалтерскую. СРО также будут самостоятельно мониторить рынок и сообщать в ЦБ о незаконно работающих на рынке компаниях.

Газета «Ведомости» сообщает, что под действие закона о форексе подпадают только контракты с активами в виде валюты или валютных пар. Все остальные традиционные инструменты форекса (контракты на разницу цен акций, индексы, товарные контракты и т. п.) лицензированные форекс-дилеры предлагать не смогут. Максимально разрешенный размер «плеча» – 1:50. Форекс-дилеры, как российские юридические лица, становятся налоговыми агентами, которые обязаны уплачивать в бюджет за клиентов налог на доходы физических лиц.

Что следует сделать трейдерам до конца этого года? В первую очередь, желательно узнать у своих форекс-компаний, намерены ли они получать лицензию. Если компания не собирается этого делать, нужно понимать, что деятельность такой компании по заключению контрактов на валюты и валютные пары после 1 января будет незаконна. Однако те, кто работает с иностранными форекс-компаниями, по-прежнему будут находиться вне механизма судебной защиты, то есть не смогут жаловаться на форекс-дилера в центробанк или в суд. Кроме того, в случае банкротства компании такие клиенты ничего не получат.

Насколько отлаженной и прозрачной будет работа форекс-дилеров после нового года, покажет время. Пока можно только наблюдать за процессом «обновления» и надеяться, что изменения и правда дадут больше защиты компаниям и трейдерам на этом рынке.



