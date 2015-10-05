Кто спасает Glencore? Акции компании подорожали сегодня на 40%

В понедельник на торгах в Гонконге акции компании Glencore показали рекордный рост — особенно когда появились новости о возможной продаже сельскохозяйственного подразделения. Рост составил примерно 40%, цены при этом дошли до максимума с 22 сентября. Businessinsider, кстати, вообще пишет, что акции поднимались сегодня на 70%, однако потом рост держался на уровне 26%. Скачок цен произошел после сообщений в минувшие выходные о том, что руководство выслушивает предложения о поглощении компании.

Отдельно нужно отметить, что рост акций в понедельник проходил при очень высоких объемах сделок — акции сырьевого трейдера были вторыми по объему торгов на бирже Гонконга.

Среди инвесторов, которые заинтересовались в покупке актива, значатся Суверенный фонд Сингапура, японская Mitsui & Co. и Пенсионный фонд Канады. Основной бенефициар Glencore International — Айван Глайзенберг, генеральный директор (владеет 15,8% акций компании).

Компания Glencore ведет в настоящее время интенсивную работу по снижению имеющихся долгов и думает продавать часть активов и долю своих акций на сумму $2,5 млрд. Планируется также сократить расходы и дивиденды.

Напомним, что нефтетрейдер попал в центр внимания на прошлой неделе, когда его акции обвалились за одну сессию почти на 30%, хотя довольно быстро сумели отыграть большую часть потерь. Компанию даже окрестили вторым Lehman Brothers, потому что ее долговая нагрузка составляет более $30 млрд, а цены на сырье пока не думают восстанавливаться.

В конце прошлой недели, кстати, были еще новости о том, что «Русснефть» собирается провести IPO после завершения сделок с Glencore и «Нефтисой». В частности, "Русснефть" хочет продать 46% акций нефтетрейдеру Glencore до конца текущего года - в обмен на часть долгов. Вполне возможно, что дела Glencore быстро наладятся, если учесть, что что цены на их акции уже выше тех, что были до обвала неделю назад.