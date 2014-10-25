Как съесть миллион: самая дорогая еда в мире

Как вы думаете, что заставляет людей платить десятки тысяч долларов за то, что они проглотят через минуту?

Мотивация проста: бесценный опыт. Людям не жалко денег за острые ощущения и сопричастность к незабываемому событию. Например, предложите своей избраннице выйти за вас замуж и угостите ее чашечкой кофе с самым дорогим десертом в мире. Или полакомьтесь чем-нибудь, чего в мире остались считанные единицы. В общем, жажда впечатлений заставляет людей отдавать поистине гигантские суммы на, казалось бы, сущие пустяки.

Шеф-повар Анхелито Араньета, создатель самых дорогих в мире суши, согласен с этой точкой зрения.

«Жизнь не измеряется количеством денег в вашем кошельке, — говорит он. — Очень немногие понимают, что главная ее ценность — впечатления. Большинство наших клиентов входят в тот 1% счастливых людей, которые знают этот ключ к счастью».

Для многих шанс попробовать роскошь «на зубок» - реальный, сильнейший соблазн. «Золото всегда привлекает внимание», - говорит Джаспер Мирабиль, владелец ресторана Jasper's в Канзас-Сити. - «Я серьезно. Неужели никто из вас ни разу не хотел поесть золота?».

Информационный портал BBC Capital представляет вам самые дорогие вещи, которые в принципе можно употребить внутрь. Итак, 10 самых дорогих в мире продуктов и напитков.



1. Золотые канноли



Справка: канноли — вид макаронных изделий.

Цена: 26 000 долларов.

В 2011 году уже упоминавшийся нами шеф-повар Джаспер Мирабиль с помощью пекаря Кэри Йеннаккаро, создал самые дорогие в мире канноли. Они покрыты позолоченной глазурью, и к ним прилагаются алмазное ожерелье и бутылка коллекционного шампанского 1999 года Louis Roederer Cristal Champagne.

Объявив в своем ресторане сентябрь «Месяцем Канноли», Джаспер включил это блюдо в свое меню в качестве ограниченного предложения. Сегодня позолоченные канноли всё еще можно отведать, причем отдельно. Без ожерелья и шампанского порция сияющего лакомства будет стоить всего лишь 50 долларов. Правда, нужно заранее связаться с рестораном Jasper's в Канзас-Сити и сделать предварительный заказ.

2. Мясо, которое никогда не страдало

Цена: 332 000 долларов за гамбургер.

Вы уже едите овощи, выращенные из генетически модифицированных семян. Теперь у вас есть шанс попробовать последний писк технологической науки: «продвинутую говядину». Профессор Марк Пост из университета Маастрихта (Голландия) вырастил эту котлету из стволовых клеток в лаборатории. Но погодите, не спешите готовить свой кошелек. Прямо сейчас этот гамбургер еще недоступен для продажи. Он создан как часть научно-исследовательской работы по экологически стабильной пищевой индустрии в 2013 году, профинансированной Сергеем Брином (директором Google). Если технологическое «мясо» поступит в продажу, один такой гамбургер обойдется вам в 330 000 долларов.

Вкус? Критики говорят, что это похоже на мясо, но не такое сочное.

3. Ошеломляюще дорогая лапша.

Цена: 10 000 иен (110 долларов за порцию)



Эта миска китайской лапши рамен на первый взгляд кажется такой же простой, как и любое другое блюдо из заведения восточного фастфуда. Однако в ней — больше 20 ингредиентов, и хитрые китайские специи, и приготовлена она с применением особенных технологий, и вообще. Правда, секреты специфики ресторан не раскрывает. Повар Шоичи Фудзимаки утверждает, что вместе с миской этой лапши вы отведаете 25 лет кристаллизованного поварского искусства.

Хотите порефлексировать над миской лапши за 4 000 рублей? Езжайте в Токио, найдите там ресторан Fujimaki Gekiyo и, может быть, там вы найдете кулинарную нирвану.

4. Ледниковая вода.

Цена: 60 000 долларов.

Кажется ли вам, что $2 — это слишком дорого за бутылку воды? Отлично. Тогда это предложение — не для вас. Бутылка воды, за которую надо заплатить среднестатистическую годовую зарплату не самого маленького менеджера — это больная фантазия дизайнера Paolo di Verachi. 60 000 долларов — и вы получите смесь ключевой воды с островов Фиджи, из Франции и из ледников Исландии, в которую добавлены 5 мг золотой пыли. Бутылка Acqua di Cristallo разработана тем же дизайнером. Она сделана из чистого золота, и за основу ее дизайна взята скульптура итальянского художника Амедео Модильяни.

Согласно Guinness World Record, это и есть самая дорогая бутылка воды. Ее реплику в Интернете вы сможете купить всего за 3600 долларов. Разумеется, вода — включена.

5. Самое сладкое предложение руки и сердца

Цена: 3,95 миллиона долларов.



Однажды в ресторан Arnaud's в Новом Орлеане пришел клиент и попросил приготовить ко Дню Благодарения индейку, внутрь которой надо было поместить алмазное ожерелье. Какой сакральный смысл несло это действие — история умалчивает, но после этого шеф-повару ресторана пришла в голову гениальная идея: «предложенческий» десерт. Это земляничный мусс со сливками, который увенчивается золотым кольцом с розовым бриллиантом весом в 7,09 карата. Естественно, это недешево, зато может сделать предложение руки и сердца особенно сладким.

Но если даже ради этого вы не можете найти всего-то 4 миллиона долларов для своей избранницы, — не беда. Купите кольцо в магазине для бедных и принесите его в ресторан. Землянику Арно можно купить всего за 8 долларов, ее украсят вашим дешевым колечком и пусть вам будет стыдно, я бы за вас замуж не пошла.

6. Драгоценные роллы

Цена: 1980 долларов.



Филиппинская знаменитость, повар Анхелито Араньето младший, известный еще как Карат-Повар, увенчивает эту порцию суши 12 жемчужинами и четырьмя 0,2-каратными бриллиантами. В состав блюда, кроме риса и лосося, входит еще морской огурец, дикий шафран, фуа-гра, которая запрещена более чем в дюжине стран мира. Суши-дель-ориенте были продемонстрированы в 2010 году в одном из миланских ресторанов, но не продавались.

Сеньор Араньето — большой художник и обожает драгоценности. В числе других знаменитых его работ — рисовый пирог в форме кролика, покрытый золотом и бриллиантами.

7. Бешеные деньги за кусочек домашнего тепла

Цена: 1000 фунтов за кусок пирога/1780 долларов.

Многие из нас рассматривают мясной пирог как символ домашней кухни, сытный, вкусный и невероятно уютный. Но сколько вы готовы заплатить за такой «кусочек дома»? В Fence Gate Inn (Ланкашир, Великобритания) создано блюдо, которое обязательно напомнит вам о приятных семейных ужинах. Еще бы: в нем содержится филе мраморной говядины вагю, которую выращивают в Японии и которая считается одной из ценнейших в мире и стоит 940 долларов за килограмм. Китайские грибы мацутаке обходятся поварам в 3840 долларов за килограмм. А соус приготовлен на редком вине Chateau Mounton Rothschild 1982 года «рождения».

8. Кофе из какашек. Богатый. Земляной. Твой.

Цена: 30 долларов за чашку.



Этот сорт кофе — kopi luwak — варится из кофейных зерен, прошедших предварительную обработку в кишечнике азиатского зверька виверры. Звучит ужасно, однако всему имеется свое объяснение: виверра, как известно, ест только самые зрелые кофейные зерна, гарантируя тем самым наивысшее качество вашего напитка. Кроме того, обработка ферментами придает напитку своеобразный вкус и аромат, а еще такой кофе ценится на вес золота хотя бы в силу своей редкости. Просто представьте себе, сколько какашек виверры нужно перелопатить, чтобы набрать зерен хотя бы на литр божественного напитка.

Kopi Luwak — индонезийское изобретение. Теперь кафе во всем мире стараются добыть сырье для этого деликатеса. Вкус кофе имеет густой земляной оттенок.

9. Неприлично Ценный Сэндвич

Цена: 110 фунтов (190 долларов)

Этот сэндвич, впервые представленный на сырной выставке Cheese Show 2011 в Сомерсете, на сегодняшний день самый дорогой сырный сэндвич в мире (правда, этот факт пока еще не признан в Guinness World Book). В его состав входят чеддер, белые трюфели и золотые хлопья (да-да, вокруг бутерброда рассыпаны именно хлопья, это не брак фуд-стилиста или фотографа). Не обошлось и без майонезика: он взбит вручную с использованием перепелиных яиц (Мистер Рикко? Не узнаем вас в гриме!).

10. Рогалик с белым трюфелем



Цена: 1000 долларов



Хотите перекусить? Почему бы не пообедать пышным рогаликом с белым трюфелем, да еще и покрытым сверху золотыми листочками? Этот деликатес был создан на Манхэттене, в отеле Westin New York в 2007 году. Белый трюфель — один из самых дорогих продуктов в мире, и в зависимости от размеров, может стоить 10 000 долларов за фунт.

Шеф-повар, создавший этот гастрономический шедевр, сказал, что хотел создать нечто, что говорит о Нью-Йорке и отражает его страсть к прекрасному во всем, в том числе и в гастрономии.

Автор: Ye Eun Charlotte Chun. Перевод и подготовка материала: Morrita.

