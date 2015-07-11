Быть богатым в сегодняшней Греции — неудобно

Для большинства простых греков любой результат переговоров по их многострадальному кризису в краткосрочной перспективе будет плохим. Даже если международные кредиторы спасут Грецию, путь к финансовой стабильности будет тернистым. Народ испытает на себе все «прелести» урезания пенсий, повышения налогов, снижения социальных выплат и прочих бедствий, к которым уже привыкли жители еврозоны. На этом фоне интересно, как чувствуют себя греки, располагающие крупными капиталами.

Неопределенность - не лучший драйвер покупок



Обеспеченные греки, деловые люди, работающие с высококлассной недвижимостью, в отельном бизнесе и с продажей предметов роскоши, рассказали агентству CNBC о том, что в условиях неопределенности люди приостановили покупки.

Агенты по продаже премиальной недвижимости в элитных приморских поселках рапортуют о заметном спаде деловой активности и демонстрации роскоши среди самых богатых жителей Афин.

«Богатые стараются не слишком показывать свое богатство остальным. Даже дорогие автомобили на улицах богатых афинских предместий можно заметить сегодня редко», — говорится в интервью. — «Вместо того, чтобы ездить на прогулку на Porshe и Ferrari, улицы заполонили более скромные Audi”.

Один из менеджеров эксклюзивного ночного клуба близ Афин отметил значительные изменения в поведении хорошо обеспеченных клиентов на фоне воскресного референдума. «За последние десять дней изменилось очень многое — и количество потраченных ими денег, и частота посещений. Мы удивлены. Богатые клиенты ведут себя как средний класс».

Менеджер афинского агентства по продаже роскошной недвижимости рассказал CNBC о резком снижении количества контрактов на прошлой неделе. По его словам, речь идет о миллионах евро: значительная часть самых обеспеченных греков решила сделать шаг назад и посмотреть, что будет дальше. Они не хотят выставлять свое богатство напоказ в этой суматохе. Многие из них предпочитают сегодня арендовать, а не покупать недвижимость, пока не станет понятно, останется ли Греция в еврозоне.

Замедление продаж недвижимости началось еще раньше. По словам экспертов, греческий рынок недвижимости «серьезно упал» в течение последних нескольких лет. Число сделок по недвижимости в год снизилось с 220 000 в 2008-2009 гг до 15 000 за последний год. «Рынок почти мертв», — констатирует вышеупомянутый менеджер.

Введенный контроль за движением капитала, ограничение снятия наличных в банкоматах до 60 евро в сутки, закрытие банков и неопределенность будущего — в принципе, неудивительно, что состоятельные греки не решаются тратить деньги на собственность и транжирить их в барах, ресторанах и клубах. Другой сектор, который сейчас ожидаемо страдает, — розничная торговля элитными предметами.

Георгиос Гианнопулос владеет двумя элитными магазинами одежды в престижных районах Афин. Он рассказал, что с момента прихода к власти в январе левого правительства структура расходов его клиентов и клиенток сильно изменилась. Иными словами, элитную одежду стали существенно меньше покупать. Последние дни показали критический спад продаж. В качестве основной причины такого снижения господин Гианнопулос видит тревогу людей за свое будущее — к примеру, до сих пор непонятно, в какой валюте будет жить Греция. «Деньги тратит очень небольшой процент людей».



Психологический фактор



В последнее время в Греции и без того был распространен режим экономии. Около 26% греков сегодня являются безработными, а для молодых людей эта цифра поднимается до 50%. На горизонте трудные времена. И Гианнопулос рассказывает, что среднестатистический грек сурово относится к демонстрации богатства. «Безусловно, верно, что в наступивших условиях ультрадорогие автомобили или часы, смело заявляющие о богатстве, могут быть с ненавистью восприняты большой долей страдающих сограждан. Это вещь из разряда психологии. Многие из наших клиентов сейчас просто не могут себе позволить приехать на работу в крутом автомобиле или с сумочкой стоимостью в десятки тысяч долларов. Держаться на уровне среднего класса для них сегодня — вопрос выживания», — говорит господин Гианнопулос.