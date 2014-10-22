ЛДПР предлагает внести на рассмотрение "закон самца"

Депутат от ЛДПР Валерий Селезнёв отличился сегодня на «правительственном часе» в Госдуме. Он предложил внести на рассмотрение законопроект о введении своеобразного отцовского капитала. Крупными суммами денег предполагается стимулировать мужчин, имеющих нескольких детей от разных женщин. Каждая такая мать — однодетная, но ей остается хотя бы счастье в виде ребенка. А несчастный мужчина, мало того, что лишен постоянного общения со своими потомками, так еще и вынужден выплачивать огромные алименты, особенно если детей от разных женщин у него больше двоих.

Многодетным отцам часто не хватает денег, в том числе и на алименты, говорит нам депутат Селезнев. И поэтому он предлагает стимулировать их, потому что стране нужны новые граждане, и чем больше, тем лучше! Связано ли это свежее и необычное предложение с трудным жизненным путем самого депутата Селезнева, остается под завесой тайны. Однако претенциозное название "закон самца" своему потенциальному детищу он уже дал.



Забавно, что стимулировать матерей, которые в одиночку воспитывают детей, законотворец не предлагает, равно как и не предлагает схемы стимулирования матерей, которые имеют нескольких детей от разных отцов.