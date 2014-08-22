Ключевые события и торговые идеи на 22 августа

Предлагаем список ключевых событий пятницы 22 августа и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 22 августа:

ALL: Симпозиум в Джексон-Хоуле (День II)

CAD: Розничные продажи, CPI (16:30 МСК)

USD: Выступает глава ФРС Йеллен (18:00 МСК)

EUR: Выступает президент ЕЦБ Драги (22:30 МСК)

Торговые идеи:

В пятницу все внимание трейдеров будет сосредоточено на встрече глав центробанков в Джексон-Хоуле. Джанет Йеллен выступит в 18:00 МСК, а Марио Драги выйдет на сцену в 22:30 МСК.

Пара EUR/USD опустилась до уровней в районе $1,3240 перед тем, как скорректироваться чуть выше - к $1,3275 и затем консолидироваться ниже этого уровня. Дальнейшее сопротивление находится на $1,3330, $1,3375 и $1,3400, цели остаются на $1,3225, $1,3200 и $1,3105.

Пара GBP/USD в четверг просела к новому минимуму - на $1,6563 на слабых розничных продажах. Несмотря на неожиданно «ястребиные» протоколы Банка Англии (2 из 9 членов MPC проголосовали за повышение ставок), пока сохраняется медвежий взгляд на пару. Цели располагаются на $1,6460 и $1,6300. В субботу в Джексон-Хоуле выступит член Банка Англии Броадбент, не голосовавший за повышение ставок: возможно, мы услышим новые аргументы «против».

Пара USD/JPY в четверг протестировала 103,90, но сопротивление в области 104,00/15 остается сдерживающим фактором. Сейчас любой позитивный сюрприз из Штатов подтолкнет оголодавших быков наверх. Цель - на уровне 105,60. Поддержка – 103,00, 102,70 и 102,00.

Пара AUD/USD снова дошла до августовских минимумов в районе $0,9240, но затем восстановилась к $0.9290. Австралиец достиг линии сопротивления, соединяющей максимумы двух предыдущих дней. Если уровень будет пробит вверх, австралиец нацелится на $0,9315, $0,9325 и $0,9340.