Золото сегодня шалит с ценами

В четверг фьючерсы на золото торгуются на самом низком уровне за последние два месяца, так как протоколы последнего политического заседания Федеральной резервной системы вынудили участников рынка полагаться на больший риск скорого повышения процентных ставок.

Во время утренних европейских торгов на подразделении Comex золото с поставкой в декабре подешевело на 1,18% - до цены в $1279,90 за унцию. Ранее цена падала до сессионного минимума $1279,20 за унцию, самой слабой отметки с 19 июня.



Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $1276,20, минимуме 19 июня, и сопротивление на $1299,30, максимуме 20 августа.

Днем ранее фьючерсы на золото подешевели на 0,12% - до $1295,20 после того, как были опубликованные протоколы последнего заседания ФРС.

Серебро на Comex с поставкой в ​​сентябре потеряло 1% и торговалось на уровне $19,30 за унцию, самом низком уровне с 12 июня.

Медь с поставкой в ​​сентябре подешевела на 0,57% - до цены $3,159 за фунт.