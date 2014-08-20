50 Твиттеров про финансы, на которые вам обязательно надо подписаться

В наши
дни обсуждение финансовых новостей и
тенденций в Твиттере — один из серьезных
и репрезентативных источников информации.
В силу живости и оперативности ресурса,
пользователи Твиттера владеют ситуацией
и свежими данными, и готовы ретранслировать
их в реальном времени! Твиттер-аккаунты,
принадлежащие банкам, инвестиционным
компаниям, аналитическим организациям
— вот те источники информации, которые
вы не должны пропустить и которые
постоянно публикуют самую свежую
информацию и самые лаконичные и внятные
оценки.
Wall Street Journal собрал свой список аккаунтов, на которые определенно стоит подписаться всем, кто интересуется трейдингом, инвестициями и финансами в целом. Опубликованный список был собран после обработки голосов твиттер-подписчиков и репортеров Wall Street Journal и по рекомендациям редакторов на трех континентов, но редакция ни в коем случае не называет его исчерпывающим. Вполне возможно, что пропущены полезные имена, поэтому предлагается поделиться своими «явками и паролями» - давайте читать вместе!
Внимание! Подавляющее большинство аккаунтов — англоязычные!
Итак, представляем вашему вниманию сборник отличных финансовых твиттер-аккаунтов. Они отсортированы по алфавиту, а не по характеру приоритетов.
А
@Accenture
- ссылки на актуальные статьи в прессе
и на другие полезные материалы от фирмы,
занимающейся консалтингом и менеджментом.
B
@BBVAResearch - исследования от экономического департамента испанского банка BBVA. На английском и испанском языках.
@bespokeinvest - исследовательская компания Bespoke Investment Group дает комментарии по рынку и анализирует отдельные акции.
@blackrock - перспективы рынка от фондовых консультантов Black Rock.
@BofAML - новости и аналитика от Bank of America Merrill Lynch.
@bondvigilantes - комментарии по фондовому рынку от команды M&G. Внимание! Только для профессиональных инвесторов!
C
@capitalprofile - аналитика по отдельным бизнесменам и держателям акций в Азии от Mergermarket Group.
@CBOE_data - аккаунт Чикагской Биржи Опционов, используется энтузиастами опционной торговли, которые хотят подачи новостей в живом времени.
@CivicScience - исследования рынка и настроений потребителей.
@clearpthcapital - инвестиционный аналитик, который постит ссылки на очень внятные и полезные комментарии к рыночной ситуации.
@ColumbiaMgmt - менеджер по активам. Его твиты — это инсайдерская информация по рынкам и их исследованию.
@CowenResearch - одна из немногих компаний, которая публикует мнения своих аналитиков в Твиттере на индивидуальные акции и частный трейдинг.
@CreditSpectrum - глобальный кредитный анализ от Hermes Fund Managers.
@csapac - азиатско-тихоокеанская команда Credit Suisse, швейцарского финансового конгломерата. Здесь постят данные, рейтинги и фактическую информацию о компаниях и экономиках азиатско-тихоокеанского региона.
@csresearch
- макроэкономика от Credit Suisse.
D
@DaiwaEurope - экономические исследования, в большинстве посвященные Японии и Европе, от Daiwa Capital Market.
@Dealogic
- инсайды и данные о слияниях
и поглощениях, сделках и банковских
операциях.
E
@EU_Eurostat
- статистический департамент ЕС, только
для фанатов графиков и диаграмм.
F
@FactSet
- ссылки на исследования и живые
репортажные твиты с инвесторских
конференций.
G
@GaveKalCapital - американский инвестиционный консультант, отлично подходит для фанатиков диаграмм и для обожателей экономических исследований.
@GoldmanSachs - всё уже сказано названием этого Твиттера. Аналитика рынков — часто в формате видео — и новости компаний.
@GuggenheimPtnrs
- макроэкономические обзоры,
перспективы рынка от этой частной фирмы,
занимающейся управлением финансами.
H
@Hermes_fm
- инсайды от Hermes Fund Managers (только
для профессионалов в сфере инвестиций).
L
@LPLResearch
- комментарии по рынку от американской
брокерской, дилинговой и консалтинговой
компании LPL Financial.
M
@MarkitEconomics - данные о промышленности и другая информация от Markit.
@mckinseychina — обзоры китайского бизнеса и экономики от международной консалтинговой фирмы.
@MerrillLynch - инвестиционные стратегии, диаграммы, графики и исследования от Merril Lynch.
@MS_Econ - взгляд команды экономистов Morgan Stanley на рыночную ситуацию.
@MStarETFUS — комментарии по рынку и индексным фондам от Morningstar.
@muddywatersre
- отслеживайте кампании
очень колоритной фирмы Muddy
Waters, которая сделала
первые шаги в Китае и специализируется
на коротких продажах.
@mql5ru — РУССКОЯЗЫЧНАЯ трансляция самых интересных сообщений в блогах на MQL5. Аналитика и новости рынков, интересные статьи и полезная информация из мира трейдинга и инвестиций.
@mql5com —
трансляция англоязычной части блогов
на MQL5.
N
@NDR_Research - анализ международных рынков и комментарии от Ned Davis Research.
@NordeaMarkets
- результаты
работы европейских, и особенно —
скандинавских экономистов.
O
@Open_Markets
- ссылки на статьи от аналитической
компании CME-Group.
P
@PictetWM - макроисследования от Pictet Wealth Management.
@PIMCO
- персональные твиты Белла Гросса
(соучредителя холдинга Pimco)
и инвестиционные советы.
R
@RA_Insights - Много интересных статей и комментариев. Фокус — на индексных фондах и на помощи новичкам-инвесторам.
@RBS_Economics - новости и информация от экономистов Royal Bank of Scotland's.
S
@SEBGroup - твиты о скандинавских экономиках, особенно много — про Швецию.
@sentimentrader - мониторинг поведения и настроений индивидуальных и институциональных инвесторов и трейдеров. Касаемо всего: и акций, и облигаций, и валют, и ресурсов.
@SNLFinancial - новости и статьи, с фокусом на страховании и банковском деле.
@SPCAPIQearnings - фундаментальный и технический анализ от S&P Capital IQ.
@StoneMcCarthy - анализ экономик и рынков от Stone & McCarthy Research Associates, авторитетной консалтинговой компании.
@SucdenFinancial
- брокер, который работает с валютами,
сырьем и металлами. Их твиты — графики,
диаграммы, аналитика и другая полезная
информация.
T
@threadneedleAM - корпоративные новости с очень умной экономической аналитикой от Threadneedle Investment.
@tickersense - взгляд на рынки и комментарии от Birinyi Associates.
@TRowePrice
- инвестиционная компания
размещает ссылки на полезную аналитику,
интервью и всё в таком же духе.
U
@UBSAmericas - Экономическая и рыночная аналитика, комментарии от UBS и ее экспертов.
@UBSemea - ежедневная экономическая аналитика и подкасты от европейских, ближневосточных и африканских отделений UBS.