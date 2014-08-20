50 Твиттеров про финансы, на которые вам обязательно надо подписаться

В наши дни обсуждение финансовых новостей и тенденций в Твиттере — один из серьезных и репрезентативных источников информации. В силу живости и оперативности ресурса, пользователи Твиттера владеют ситуацией и свежими данными, и готовы ретранслировать их в реальном времени! Твиттер-аккаунты, принадлежащие банкам, инвестиционным компаниям, аналитическим организациям — вот те источники информации, которые вы не должны пропустить и которые постоянно публикуют самую свежую информацию и самые лаконичные и внятные оценки.



Wall Street Journal собрал свой список аккаунтов, на которые определенно стоит подписаться всем, кто интересуется трейдингом, инвестициями и финансами в целом. Опубликованный список был собран после обработки голосов твиттер-подписчиков и репортеров Wall Street Journal и по рекомендациям редакторов на трех континентов, но редакция ни в коем случае не называет его исчерпывающим. Вполне возможно, что пропущены полезные имена, поэтому предлагается поделиться своими «явками и паролями» - давайте читать вместе!

Внимание! Подавляющее большинство аккаунтов — англоязычные!

Итак, представляем вашему вниманию сборник отличных финансовых твиттер-аккаунтов. Они отсортированы по алфавиту, а не по характеру приоритетов.

А



@Accenture - ссылки на актуальные статьи в прессе и на другие полезные материалы от фирмы, занимающейся консалтингом и менеджментом.



B



@BBVAResearch - исследования от экономического департамента испанского банка BBVA. На английском и испанском языках.

@bespokeinvest - исследовательская компания Bespoke Investment Group дает комментарии по рынку и анализирует отдельные акции.

@blackrock - перспективы рынка от фондовых консультантов Black Rock.

@BofAML - новости и аналитика от Bank of America Merrill Lynch.

@bondvigilantes - комментарии по фондовому рынку от команды M&G. Внимание! Только для профессиональных инвесторов!

C



@capitalprofile - аналитика по отдельным бизнесменам и держателям акций в Азии от Mergermarket Group.

@CBOE_data - аккаунт Чикагской Биржи Опционов, используется энтузиастами опционной торговли, которые хотят подачи новостей в живом времени.

@CivicScience - исследования рынка и настроений потребителей.

@clearpthcapital - инвестиционный аналитик, который постит ссылки на очень внятные и полезные комментарии к рыночной ситуации.

@ColumbiaMgmt - менеджер по активам. Его твиты — это инсайдерская информация по рынкам и их исследованию.

@CowenResearch - одна из немногих компаний, которая публикует мнения своих аналитиков в Твиттере на индивидуальные акции и частный трейдинг.

@CreditSpectrum - глобальный кредитный анализ от Hermes Fund Managers.

@csapac - азиатско-тихоокеанская команда Credit Suisse, швейцарского финансового конгломерата. Здесь постят данные, рейтинги и фактическую информацию о компаниях и экономиках азиатско-тихоокеанского региона.

@csresearch - макроэкономика от Credit Suisse.



D



@DaiwaEurope - экономические исследования, в большинстве посвященные Японии и Европе, от Daiwa Capital Market.

@Dealogic - инсайды и данные о слияниях и поглощениях, сделках и банковских операциях.



E



@EU_Eurostat - статистический департамент ЕС, только для фанатов графиков и диаграмм.



F



@FactSet - ссылки на исследования и живые репортажные твиты с инвесторских конференций.



G



@GaveKalCapital - американский инвестиционный консультант, отлично подходит для фанатиков диаграмм и для обожателей экономических исследований.

@GoldmanSachs - всё уже сказано названием этого Твиттера. Аналитика рынков — часто в формате видео — и новости компаний.

@GuggenheimPtnrs - макроэкономические обзоры, перспективы рынка от этой частной фирмы, занимающейся управлением финансами.



H



@Hermes_fm - инсайды от Hermes Fund Managers (только для профессионалов в сфере инвестиций).



L



@LPLResearch - комментарии по рынку от американской брокерской, дилинговой и консалтинговой компании LPL Financial.



M



@MarkitEconomics - данные о промышленности и другая информация от Markit.

@mckinseychina — обзоры китайского бизнеса и экономики от международной консалтинговой фирмы.

@MerrillLynch - инвестиционные стратегии, диаграммы, графики и исследования от Merril Lynch.

@MS_Econ - взгляд команды экономистов Morgan Stanley на рыночную ситуацию.

@MStarETFUS — комментарии по рынку и индексным фондам от Morningstar.

@muddywatersre - отслеживайте кампании очень колоритной фирмы Muddy Waters, которая сделала первые шаги в Китае и специализируется на коротких продажах.



@mql5ru — РУССКОЯЗЫЧНАЯ трансляция самых интересных сообщений в блогах на MQL5. Аналитика и новости рынков, интересные статьи и полезная информация из мира трейдинга и инвестиций.

@mql5com — трансляция англоязычной части блогов на MQL5.



N



@NDR_Research - анализ международных рынков и комментарии от Ned Davis Research.

@NordeaMarkets - результаты работы европейских, и особенно — скандинавских экономистов.



O



@Open_Markets - ссылки на статьи от аналитической компании CME-Group.



P



@PictetWM - макроисследования от Pictet Wealth Management.

@PIMCO - персональные твиты Белла Гросса (соучредителя холдинга Pimco) и инвестиционные советы.



R



@RA_Insights - Много интересных статей и комментариев. Фокус — на индексных фондах и на помощи новичкам-инвесторам.

@RBS_Economics - новости и информация от экономистов Royal Bank of Scotland's.

S



@SEBGroup - твиты о скандинавских экономиках, особенно много — про Швецию.

@sentimentrader - мониторинг поведения и настроений индивидуальных и институциональных инвесторов и трейдеров. Касаемо всего: и акций, и облигаций, и валют, и ресурсов.

@SNLFinancial - новости и статьи, с фокусом на страховании и банковском деле.

@SPCAPIQearnings - фундаментальный и технический анализ от S&P Capital IQ.

@StoneMcCarthy - анализ экономик и рынков от Stone & McCarthy Research Associates, авторитетной консалтинговой компании.

@SucdenFinancial - брокер, который работает с валютами, сырьем и металлами. Их твиты — графики, диаграммы, аналитика и другая полезная информация.



T



@threadneedleAM - корпоративные новости с очень умной экономической аналитикой от Threadneedle Investment.

@tickersense - взгляд на рынки и комментарии от Birinyi Associates.

@TRowePrice - инвестиционная компания размещает ссылки на полезную аналитику, интервью и всё в таком же духе.



U



@UBSAmericas - Экономическая и рыночная аналитика, комментарии от UBS и ее экспертов.

@UBSemea - ежедневная экономическая аналитика и подкасты от европейских, ближневосточных и африканских отделений UBS.