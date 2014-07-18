Google объявил о повышении прибыли

Доход Google Inc. во втором квартале подскочил на 22% (до 16 млрд долларов), наголову разбив ожидания аналитиков. Такое увеличение роста прибыли очень понравилось инвесторам, что, в принципе, неудивительно.

Поисковый гигант заявил, что доход за квартал увеличился на 22% до 16 млрд долларов (с 13,1 млрд за тот же период годом ранее). Сюда не входят показатели Motorola Mobility, которую Google планирует продать китайской корпорации Lenovo Group Ltd. Аналитики прогнозировали увеличение прибыли до $15,6 млрд.

Чистый доход компании за отчетный период (без Моторолы) составил $3,5 млрд ($5,09 за одну акцию), что на 26% выше за тот же период прошлого года.

Интересно, что компания сумела выйти в такой серьезный плюс, даже с учетом возросших затрат, которые могли существенно снизить показатели. Так, Google продолжает нанимать большое количество сотрудников: во втором квартале к общему штату в 48584 сотрудников добавились еще 2414 человек. Для строительства информационных центров и покупки недвижимости были потрачены $2,6 млрд (17% дохода) по сравнению с $1,6 млрд (12% дохода) в первом квартале.

В Google перемены руководящего состава: исполнительный директор по управлению бизнесом, Никеш Арора, покидает компанию и уходит в другой бизнес. Господин Арора контролировал весь доход Google и потребительские операции. Его место займет Омид Кордестани, который много лет возглавлял команду продаж в проекте.

Рост Google во многом объясняется продажами приложений в Google Play (цифровой «базарчик», на котором пользователи смартфонов и планшетов, действующих под системой Android, покупают игры, музыку, книги и т. д.). Продажа приложений на сегодняшний день — самый крупный нерекламный бизнес Google.