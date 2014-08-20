Heineken показала язык Carlsberg'у

Во время утренних европейских торгов фондовые индексы Европы были либо стабильны, либо снизились (в ряде стран). Это своеобразный откат после двухдневного ралли.

Так, FTSEurofirst 300 упал на 0,09% к 13.00 мск; «голубые фишки» EuroStoxx 50 откатились на 0,35%. DAX “похудел» на 0,38%, FTSE 100 потерял 0,28%, а САС 40 — 0,41%.

Очень сильно потерял датский пивовар Carlsberg: сегодня компания опубликовала прогноз снижения операционной прбыли за счет ухудшения экономических условий на востоке Европы (угадайте, какая страна поставляла значительную часть прибыли?). В результате пивовар попрощался с 3,7% цены на свои акции.



А вот Heineken, еще одна крупная европейская пивоваренная компания, напротив, отчиталась о чрезвычайно высокой операционной прибыли в первом полугодии и выросла на 6,7%.

Санкционные проблемы и война в Украине «отъели» немалый кусок у выручки Henkel и Adidas.