Золото растет, но, кажется, ненадолго

Золото выросло до самого высокого уровня за последние шесть недель. Слитки для срочной поставки выросли на 0,3% до 1250,35 доллара за унцию (максимум с 10 сентября), а к середине торговой сессии в Азии торговались на 1249,39 долларах. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 0,5% до 1250,70 на Comex. Вот уже второй день подряд золото поднималось, в то время как азиатские рынки падали.

На прошлой неделе впервые с июля желтый металл показал рост по итогам всей недели: доллар падает, рынки тоже лихорадит, и поэтому инвесторы убегают в «безопасные» активы, которыми является не что иное, как старое доброе золото. Впрочем, эта ситуация не обещает затянуться надолго.



«В то время как нет никакой информации о том, когда же ФРС поднимет ставки, инвесторы все еще продолжают ждать, что октябрьская встреча американского регулятора приведет к окончанию QE, как и планировалось заранее. При этом экономическая статистика США продолжает демонстрировать укрепление экономики, а Европа в то же время предпринимает беспрецедентные меры по смягчению монетарной политики. Это всё неизбежно усилит доллар против евро, а значит, долгосрочный спад деловой активности золота в дальнейшем продолжится». Это точка мнения Чжу Рунью, аналитика в CITICS Futures Com (Китай).