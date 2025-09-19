- Crescimento
Negociações:
428
Negociações com lucro:
260 (60.74%)
Negociações com perda:
168 (39.25%)
Melhor negociação:
395.72 USD
Pior negociação:
-244.26 USD
Lucro bruto:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
Perda bruta:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (184.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
430.60 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
11.73%
Depósito máximo carregado:
39.36%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
165 (38.55%)
Negociações curtas:
263 (61.45%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
2.23 USD
Lucro médio:
18.88 USD
Perda média:
-23.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-7.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-364.92 USD (4)
Crescimento mensal:
10.63%
Previsão anual:
128.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
126.24 USD
Máximo:
600.00 USD (21.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.41% (600.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.48% (632.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|388
|BTCUSD
|40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|589
|BTCUSD
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|-24K
|BTCUSD
|627K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +395.72 USD
Pior negociação: -244 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +184.45 USD
Máxima perda consecutiva: -7.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Amount of Loss: 50%
- Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
- Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct)
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
