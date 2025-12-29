- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
54 (65.85%)
Negociações com perda:
28 (34.15%)
Melhor negociação:
136.08 USD
Pior negociação:
-199.50 USD
Lucro bruto:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Perda bruta:
-1 052.36 USD (750 181 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (544.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
544.75 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
38.73%
Depósito máximo carregado:
1.30%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.58
Negociações longas:
38 (46.34%)
Negociações curtas:
44 (53.66%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
23.54 USD
Perda média:
-37.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-87.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-376.00 USD (4)
Crescimento mensal:
1.07%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
194.32 USD
Máximo:
376.58 USD (1.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.87% (376.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.16% (229.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|47
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.p
|-13
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.p
|577
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +136.08 USD
Pior negociação: -200 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +544.75 USD
Máxima perda consecutiva: -87.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
98%
82
65%
39%
1.20
2.67
USD
USD
2%
1:500