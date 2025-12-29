SinaisSeções
FX Hotel Development in Progress
OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
54 (65.85%)
Negociações com perda:
28 (34.15%)
Melhor negociação:
136.08 USD
Pior negociação:
-199.50 USD
Lucro bruto:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Perda bruta:
-1 052.36 USD (750 181 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (544.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
544.75 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
38.73%
Depósito máximo carregado:
1.30%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.58
Negociações longas:
38 (46.34%)
Negociações curtas:
44 (53.66%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
23.54 USD
Perda média:
-37.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-87.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-376.00 USD (4)
Crescimento mensal:
1.07%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
194.32 USD
Máximo:
376.58 USD (1.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.87% (376.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.16% (229.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.p 47
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.p -13
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.p 577
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































Sem comentários
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
