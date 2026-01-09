- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
12 (70.58%)
Negociações com perda:
5 (29.41%)
Melhor negociação:
90.60 USD
Pior negociação:
-63.70 USD
Lucro bruto:
711.43 USD (8 615 pips)
Perda bruta:
-304.80 USD (6 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (174.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
174.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.38
Negociações longas:
8 (47.06%)
Negociações curtas:
9 (52.94%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
23.92 USD
Lucro médio:
59.29 USD
Perda média:
-60.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-63.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.70 USD (1)
Crescimento mensal:
48.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
63.70 USD (5.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD.s
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD.s
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Taking advantage of silver’s increased volatility in recent times, I decided to test the volumehedger.
Monthly 400$ expectation, risk 960$
Monthly 400$ expectation, risk 960$
