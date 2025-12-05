- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
71 (57.72%)
Negociações com perda:
52 (42.28%)
Melhor negociação:
14.91 USD
Pior negociação:
-11.38 USD
Lucro bruto:
164.76 USD (857 505 pips)
Perda bruta:
-152.99 USD (764 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (13.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.86 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
1.77%
Depósito máximo carregado:
4.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
40 (32.52%)
Negociações curtas:
83 (67.48%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
2.32 USD
Perda média:
-2.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-22.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.21 USD (4)
Crescimento mensal:
4.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.47 USD
Máximo:
60.03 USD (21.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.32% (60.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.03% (19.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|93K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.91 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.36 USD
Máxima perda consecutiva: -22.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
282
USD
USD
3
100%
123
57%
2%
1.07
0.10
USD
USD
21%
1:500