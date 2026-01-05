- Crescimento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
67 (76.13%)
Negociações com perda:
21 (23.86%)
Melhor negociação:
7.18 AUD
Pior negociação:
-5.98 AUD
Lucro bruto:
151.56 AUD (11 913 pips)
Perda bruta:
-41.00 AUD (3 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (21.02 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
29.41 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
67.97%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.20
Negociações longas:
56 (63.64%)
Negociações curtas:
32 (36.36%)
Fator de lucro:
3.70
Valor esperado:
1.26 AUD
Lucro médio:
2.26 AUD
Perda média:
-1.95 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-17.83 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-17.83 AUD (5)
Crescimento mensal:
10.80%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
17.83 AUD (1.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.20% (2.21 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD.a
|64
|AUDUSD.a
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD.a
|49
|AUDUSD.a
|36
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD.a
|5.1K
|AUDUSD.a
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
1.1K
AUD
AUD
6
98%
88
76%
100%
3.69
1.26
AUD
AUD
0%
1:30