Pavlo Plotnikov

Grid PAI EA

Pavlo Plotnikov
6 semanas
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
88
Negociações com lucro:
67 (76.13%)
Negociações com perda:
21 (23.86%)
Melhor negociação:
7.18 AUD
Pior negociação:
-5.98 AUD
Lucro bruto:
151.56 AUD (11 913 pips)
Perda bruta:
-41.00 AUD (3 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (21.02 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
29.41 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
67.97%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.20
Negociações longas:
56 (63.64%)
Negociações curtas:
32 (36.36%)
Fator de lucro:
3.70
Valor esperado:
1.26 AUD
Lucro médio:
2.26 AUD
Perda média:
-1.95 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-17.83 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-17.83 AUD (5)
Crescimento mensal:
10.80%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
17.83 AUD (1.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.20% (2.21 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD.a 64
AUDUSD.a 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD.a 49
AUDUSD.a 36
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD.a 5.1K
AUDUSD.a 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.18 AUD
Pior negociação: -6 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +21.02 AUD
Máxima perda consecutiva: -17.83 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.


Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
