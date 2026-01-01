- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
26 (83.87%)
Negociações com perda:
5 (16.13%)
Melhor negociação:
13.48 AUD
Pior negociação:
-0.16 AUD
Lucro bruto:
69.94 AUD (4 642 pips)
Perda bruta:
-0.44 AUD (27 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (36.03 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
36.03 AUD (15)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
330.95
Negociações longas:
22 (70.97%)
Negociações curtas:
9 (29.03%)
Fator de lucro:
158.95
Valor esperado:
2.24 AUD
Lucro médio:
2.69 AUD
Perda média:
-0.09 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.21 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-0.21 AUD (2)
Crescimento mensal:
4.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
0.21 AUD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.48 AUD
Pior negociação: -0 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +36.03 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.21 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
