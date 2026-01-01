- Crescimento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
18 (85.71%)
Negociações com perda:
3 (14.29%)
Melhor negociação:
14.93 AUD
Pior negociação:
-2.57 AUD
Lucro bruto:
82.85 AUD (5 526 pips)
Perda bruta:
-2.78 AUD (185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (59.70 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
59.70 AUD (14)
Índice de Sharpe:
0.84
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
31.16
Negociações longas:
13 (61.90%)
Negociações curtas:
8 (38.10%)
Fator de lucro:
29.80
Valor esperado:
3.81 AUD
Lucro médio:
4.60 AUD
Perda média:
-0.93 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.57 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2.57 AUD (1)
Crescimento mensal:
2.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
2.57 AUD (0.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.24% (2.57 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.93 AUD
Pior negociação: -3 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +59.70 AUD
Máxima perda consecutiva: -2.57 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
