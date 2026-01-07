SinaisSeções
OMG FZE LLC

SwapSlap Jpy Slap 2p

OMG FZE LLC
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
33 (80.48%)
Negociações com perda:
8 (19.51%)
Melhor negociação:
73.83 USD
Pior negociação:
-49.04 USD
Lucro bruto:
341.69 USD (2 442 pips)
Perda bruta:
-157.65 USD (1 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (50.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
93.10 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
41 (100.00%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
4.49 USD
Lucro médio:
10.35 USD
Perda média:
-19.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-78.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.22 USD (2)
Crescimento mensal:
60.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.84 USD
Máximo:
79.42 USD (25.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY+ 28
USDJPY+ 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY+ 117
USDJPY+ 67
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY+ 884
USDJPY+ 354
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +73.83 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +50.72 USD
Máxima perda consecutiva: -78.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
