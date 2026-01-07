- Crescimento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
33 (80.48%)
Negociações com perda:
8 (19.51%)
Melhor negociação:
73.83 USD
Pior negociação:
-49.04 USD
Lucro bruto:
341.69 USD (2 442 pips)
Perda bruta:
-157.65 USD (1 204 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (50.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
93.10 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
41 (100.00%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
4.49 USD
Lucro médio:
10.35 USD
Perda média:
-19.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-78.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.22 USD (2)
Crescimento mensal:
60.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.84 USD
Máximo:
79.42 USD (25.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY+
|117
|USDJPY+
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY+
|884
|USDJPY+
|354
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +73.83 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +50.72 USD
Máxima perda consecutiva: -78.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
