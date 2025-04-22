Moedas / WNW
WNW: Meiwu Technology Company Limited
1.87 USD 0.22 (10.53%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WNW para hoje mudou para -10.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.86 e o mais alto foi 2.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Meiwu Technology Company Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.86 2.07
Faixa anual
0.09 3.60
- Fechamento anterior
- 2.09
- Open
- 2.01
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Low
- 1.86
- High
- 2.07
- Volume
- 200
- Mudança diária
- -10.53%
- Mudança mensal
- 8.09%
- Mudança de 6 meses
- -0.53%
- Mudança anual
- 122.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh