Devises / WNW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WNW: Meiwu Technology Company Limited
2.00 USD 0.13 (6.95%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WNW a changé de 6.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.89 et à un maximum de 2.11.
Suivez la dynamique Meiwu Technology Company Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNW Nouvelles
- Meiwu Technology Company Limited and Shenzhen Zhinuoweichuang Technology Co., Ltd Form Strategic Partnershi
- Crude Oil Gains 3%; 3M Posts Better-Than-Expected Q1 Results - 3M (NYSE:MMM), Herc Holdings (NYSE:HRI)
- Dow Jumps Over 400 Points; Verizon Earnings Top Views - Gelteq (NASDAQ:GELS), Thunder Power Holdings (OTC:AIEV)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
Range quotidien
1.89 2.11
Range Annuel
0.09 3.60
- Clôture Précédente
- 1.87
- Ouverture
- 1.90
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Plus Bas
- 1.89
- Plus Haut
- 2.11
- Volume
- 118
- Changement quotidien
- 6.95%
- Changement Mensuel
- 15.61%
- Changement à 6 Mois
- 6.38%
- Changement Annuel
- 138.10%
20 septembre, samedi