통화 / WNW
WNW: Meiwu Technology Company Limited
2.00 USD 0.13 (6.95%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WNW 환율이 오늘 6.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.89이고 고가는 2.11이었습니다.
Meiwu Technology Company Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNW News
- Meiwu Technology Company Limited and Shenzhen Zhinuoweichuang Technology Co., Ltd Form Strategic Partnershi
- Crude Oil Gains 3%; 3M Posts Better-Than-Expected Q1 Results - 3M (NYSE:MMM), Herc Holdings (NYSE:HRI)
- Dow Jumps Over 400 Points; Verizon Earnings Top Views - Gelteq (NASDAQ:GELS), Thunder Power Holdings (OTC:AIEV)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
일일 변동 비율
1.89 2.11
년간 변동
0.09 3.60
- 이전 종가
- 1.87
- 시가
- 1.90
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- 저가
- 1.89
- 고가
- 2.11
- 볼륨
- 118
- 일일 변동
- 6.95%
- 월 변동
- 15.61%
- 6개월 변동
- 6.38%
- 년간 변동율
- 138.10%
20 9월, 토요일