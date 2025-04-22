Währungen / WNW
WNW: Meiwu Technology Company Limited
2.03 USD 0.16 (8.56%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WNW hat sich für heute um 8.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.89 bis zu einem Hoch von 2.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Meiwu Technology Company Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WNW News
Tagesspanne
1.89 2.11
Jahresspanne
0.09 3.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.87
- Eröffnung
- 1.90
- Bid
- 2.03
- Ask
- 2.33
- Tief
- 1.89
- Hoch
- 2.11
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- 8.56%
- Monatsänderung
- 17.34%
- 6-Monatsänderung
- 7.98%
- Jahresänderung
- 141.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K