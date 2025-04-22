Валюты / WNW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WNW: Meiwu Technology Company Limited
2.10 USD 0.10 (4.55%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WNW за сегодня изменился на -4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03, а максимальная — 2.16.
Следите за динамикой Meiwu Technology Company Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WNW
- Meiwu Technology Company Limited and Shenzhen Zhinuoweichuang Technology Co., Ltd Form Strategic Partnershi
- Crude Oil Gains 3%; 3M Posts Better-Than-Expected Q1 Results - 3M (NYSE:MMM), Herc Holdings (NYSE:HRI)
- Dow Jumps Over 400 Points; Verizon Earnings Top Views - Gelteq (NASDAQ:GELS), Thunder Power Holdings (OTC:AIEV)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
Дневной диапазон
2.03 2.16
Годовой диапазон
0.09 3.60
- Предыдущее закрытие
- 2.20
- Open
- 2.11
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.03
- High
- 2.16
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -4.55%
- Месячное изменение
- 21.39%
- 6-месячное изменение
- 11.70%
- Годовое изменение
- 150.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.