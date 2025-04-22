Dövizler / WNW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WNW: Meiwu Technology Company Limited
2.00 USD 0.13 (6.95%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WNW fiyatı bugün 6.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.89 ve Yüksek fiyatı olarak 2.11 aralığında işlem gördü.
Meiwu Technology Company Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNW haberleri
- Meiwu Technology Company Limited and Shenzhen Zhinuoweichuang Technology Co., Ltd Form Strategic Partnershi
- Crude Oil Gains 3%; 3M Posts Better-Than-Expected Q1 Results - 3M (NYSE:MMM), Herc Holdings (NYSE:HRI)
- Dow Jumps Over 400 Points; Verizon Earnings Top Views - Gelteq (NASDAQ:GELS), Thunder Power Holdings (OTC:AIEV)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
Günlük aralık
1.89 2.11
Yıllık aralık
0.09 3.60
- Önceki kapanış
- 1.87
- Açılış
- 1.90
- Satış
- 2.00
- Alış
- 2.30
- Düşük
- 1.89
- Yüksek
- 2.11
- Hacim
- 118
- Günlük değişim
- 6.95%
- Aylık değişim
- 15.61%
- 6 aylık değişim
- 6.38%
- Yıllık değişim
- 138.10%
21 Eylül, Pazar