WNW: Meiwu Technology Company Limited
2.00 USD 0.13 (6.95%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WNW ha avuto una variazione del 6.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.89 e ad un massimo di 2.11.
Segui le dinamiche di Meiwu Technology Company Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WNW News
Intervallo Giornaliero
1.89 2.11
Intervallo Annuale
0.09 3.60
- Chiusura Precedente
- 1.87
- Apertura
- 1.90
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Minimo
- 1.89
- Massimo
- 2.11
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- 6.95%
- Variazione Mensile
- 15.61%
- Variazione Semestrale
- 6.38%
- Variazione Annuale
- 138.10%
21 settembre, domenica