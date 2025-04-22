通貨 / WNW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WNW: Meiwu Technology Company Limited
1.87 USD 0.22 (10.53%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WNWの今日の為替レートは、-10.53%変化しました。日中、通貨は1あたり1.86の安値と2.07の高値で取引されました。
Meiwu Technology Company Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNW News
- Meiwu Technology Company Limited and Shenzhen Zhinuoweichuang Technology Co., Ltd Form Strategic Partnershi
- Crude Oil Gains 3%; 3M Posts Better-Than-Expected Q1 Results - 3M (NYSE:MMM), Herc Holdings (NYSE:HRI)
- Dow Jumps Over 400 Points; Verizon Earnings Top Views - Gelteq (NASDAQ:GELS), Thunder Power Holdings (OTC:AIEV)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
1日のレンジ
1.86 2.07
1年のレンジ
0.09 3.60
- 以前の終値
- 2.09
- 始値
- 2.01
- 買値
- 1.87
- 買値
- 2.17
- 安値
- 1.86
- 高値
- 2.07
- 出来高
- 200
- 1日の変化
- -10.53%
- 1ヶ月の変化
- 8.09%
- 6ヶ月の変化
- -0.53%
- 1年の変化
- 122.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K