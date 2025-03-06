Moedas / PRTH
PRTH: Priority Technology Holdings Inc
7.45 USD 0.14 (1.92%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRTH para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.33 e o mais alto foi 7.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Priority Technology Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRTH Notícias
- Can Coherent Corp's AI-Driven Growth Keep Up Its Momentum?
- Priority Technology stock gains as TD Cowen reiterates Buy rating
- Priority acquires Boom Commerce assets, secures $50 million credit facility
- Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Priority Technology stock price target raised to $11 from $10 at TD Cowen
- Priority Technology (PRTH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Priority Tech Q2 2025 slides: revenue up 9%, high-margin segments drive profit growth
- Priority Tech earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Priority Technology Pre-Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Priority to launch $1.07 billion in new senior credit facilities
- S&P revises Priority Technology Holdings outlook to positive
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Priority Technology Holdings, Inc. to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
7.33 7.63
Faixa anual
5.01 12.47
- Fechamento anterior
- 7.31
- Open
- 7.36
- Bid
- 7.45
- Ask
- 7.75
- Low
- 7.33
- High
- 7.63
- Volume
- 464
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- -8.59%
- Mudança de 6 meses
- 9.56%
- Mudança anual
- 10.53%
