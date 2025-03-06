通貨 / PRTH
PRTH: Priority Technology Holdings Inc
7.48 USD 0.17 (2.33%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRTHの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり7.33の安値と7.63の高値で取引されました。
Priority Technology Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.33 7.63
1年のレンジ
5.01 12.47
- 以前の終値
- 7.31
- 始値
- 7.36
- 買値
- 7.48
- 買値
- 7.78
- 安値
- 7.33
- 高値
- 7.63
- 出来高
- 1.091 K
- 1日の変化
- 2.33%
- 1ヶ月の変化
- -8.22%
- 6ヶ月の変化
- 10.00%
- 1年の変化
- 10.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K