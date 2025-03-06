クォートセクション
通貨 / PRTH
PRTH: Priority Technology Holdings Inc

7.48 USD 0.17 (2.33%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PRTHの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり7.33の安値と7.63の高値で取引されました。

Priority Technology Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.33 7.63
1年のレンジ
5.01 12.47
以前の終値
7.31
始値
7.36
買値
7.48
買値
7.78
安値
7.33
高値
7.63
出来高
1.091 K
1日の変化
2.33%
1ヶ月の変化
-8.22%
6ヶ月の変化
10.00%
1年の変化
10.98%
