PRTH: Priority Technology Holdings Inc

7.30 USD 0.18 (2.41%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRTH ha avuto una variazione del -2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.28 e ad un massimo di 7.53.

Segui le dinamiche di Priority Technology Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.28 7.53
Intervallo Annuale
5.01 12.47
Chiusura Precedente
7.48
Apertura
7.49
Bid
7.30
Ask
7.60
Minimo
7.28
Massimo
7.53
Volume
1.250 K
Variazione giornaliera
-2.41%
Variazione Mensile
-10.43%
Variazione Semestrale
7.35%
Variazione Annuale
8.31%
20 settembre, sabato