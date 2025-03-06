Valute / PRTH
PRTH: Priority Technology Holdings Inc
7.30 USD 0.18 (2.41%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRTH ha avuto una variazione del -2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.28 e ad un massimo di 7.53.
Segui le dinamiche di Priority Technology Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRTH News
Intervallo Giornaliero
7.28 7.53
Intervallo Annuale
5.01 12.47
- Chiusura Precedente
- 7.48
- Apertura
- 7.49
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- Minimo
- 7.28
- Massimo
- 7.53
- Volume
- 1.250 K
- Variazione giornaliera
- -2.41%
- Variazione Mensile
- -10.43%
- Variazione Semestrale
- 7.35%
- Variazione Annuale
- 8.31%
20 settembre, sabato