PRTH: Priority Technology Holdings Inc
7.30 USD 0.18 (2.41%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRTH a changé de -2.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.28 et à un maximum de 7.53.
Suivez la dynamique Priority Technology Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PRTH Nouvelles
- Can Coherent Corp's AI-Driven Growth Keep Up Its Momentum?
- Priority Technology stock gains as TD Cowen reiterates Buy rating
- Priority acquires Boom Commerce assets, secures $50 million credit facility
- Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Priority Technology stock price target raised to $11 from $10 at TD Cowen
- Priority Technology (PRTH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Priority Tech Q2 2025 slides: revenue up 9%, high-margin segments drive profit growth
- Priority Tech earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Priority Technology Pre-Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Priority to launch $1.07 billion in new senior credit facilities
- S&P revises Priority Technology Holdings outlook to positive
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Priority Technology Holdings, Inc. to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
7.28 7.53
Range Annuel
5.01 12.47
- Clôture Précédente
- 7.48
- Ouverture
- 7.49
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- Plus Bas
- 7.28
- Plus Haut
- 7.53
- Volume
- 1.250 K
- Changement quotidien
- -2.41%
- Changement Mensuel
- -10.43%
- Changement à 6 Mois
- 7.35%
- Changement Annuel
- 8.31%
20 septembre, samedi