PMT: PennyMac Mortgage Investment Trust of Beneficial Interest
12.16 USD 0.10 (0.82%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PMT para hoje mudou para -0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.10 e o mais alto foi 12.25.
Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PMT Notícias
Faixa diária
12.10 12.25
Faixa anual
11.70 14.93
- Fechamento anterior
- 12.26
- Open
- 12.25
- Bid
- 12.16
- Ask
- 12.46
- Low
- 12.10
- High
- 12.25
- Volume
- 263
- Mudança diária
- -0.82%
- Mudança mensal
- -0.49%
- Mudança de 6 meses
- -17.05%
- Mudança anual
- -15.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh