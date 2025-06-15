Валюты / PMT
PMT: PennyMac Mortgage Investment Trust of Beneficial Interest
12.13 USD 0.12 (0.98%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PMT за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.12, а максимальная — 12.26.
Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.12 12.26
Годовой диапазон
11.70 14.93
- Предыдущее закрытие
- 12.25
- Open
- 12.21
- Bid
- 12.13
- Ask
- 12.43
- Low
- 12.12
- High
- 12.26
- Объем
- 456
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- -0.74%
- 6-месячное изменение
- -17.26%
- Годовое изменение
- -15.59%
