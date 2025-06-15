货币 / PMT
PMT: PennyMac Mortgage Investment Trust of Beneficial Interest
12.35 USD 0.22 (1.81%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PMT汇率已更改1.81%。当日，交易品种以低点12.16和高点12.41进行交易。
关注PennyMac Mortgage Investment Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.16 12.41
年范围
11.70 14.93
- 前一天收盘价
- 12.13
- 开盘价
- 12.16
- 卖价
- 12.35
- 买价
- 12.65
- 最低价
- 12.16
- 最高价
- 12.41
- 交易量
- 136
- 日变化
- 1.81%
- 月变化
- 1.06%
- 6个月变化
- -15.76%
- 年变化
- -14.06%
