PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

71.38 USD 0.67 (0.93%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PABU para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.36 e o mais alto foi 72.06.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

PABU Notícias

Faixa diária
71.36 72.06
Faixa anual
52.50 72.06
Fechamento anterior
72.05
Open
72.06
Bid
71.38
Ask
71.68
Low
71.36
High
72.06
Volume
8
Mudança diária
-0.93%
Mudança mensal
4.51%
Mudança de 6 meses
19.09%
Mudança anual
13.10%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%