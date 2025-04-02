Moedas / PABU
PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
71.38 USD 0.67 (0.93%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PABU para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.36 e o mais alto foi 72.06.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
71.36 72.06
Faixa anual
52.50 72.06
- Fechamento anterior
- 72.05
- Open
- 72.06
- Bid
- 71.38
- Ask
- 71.68
- Low
- 71.36
- High
- 72.06
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -0.93%
- Mudança mensal
- 4.51%
- Mudança de 6 meses
- 19.09%
- Mudança anual
- 13.10%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%