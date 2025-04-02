Dövizler / PABU
PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
71.38 USD 0.67 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PABU fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.36 ve Yüksek fiyatı olarak 72.06 aralığında işlem gördü.
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
71.36 72.06
Yıllık aralık
52.50 72.06
- Önceki kapanış
- 72.05
- Açılış
- 72.06
- Satış
- 71.38
- Alış
- 71.68
- Düşük
- 71.36
- Yüksek
- 72.06
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- -0.93%
- Aylık değişim
- 4.51%
- 6 aylık değişim
- 19.09%
- Yıllık değişim
- 13.10%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%