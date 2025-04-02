FiyatlarBölümler
Dövizler / PABU
Geri dön - Hisse senetleri

PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

71.38 USD 0.67 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PABU fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.36 ve Yüksek fiyatı olarak 72.06 aralığında işlem gördü.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PABU haberleri

Günlük aralık
71.36 72.06
Yıllık aralık
52.50 72.06
Önceki kapanış
72.05
Açılış
72.06
Satış
71.38
Alış
71.68
Düşük
71.36
Yüksek
72.06
Hacim
8
Günlük değişim
-0.93%
Aylık değişim
4.51%
6 aylık değişim
19.09%
Yıllık değişim
13.10%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%