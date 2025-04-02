КотировкиРазделы
Валюты / PABU
PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

71.38 USD 0.67 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PABU за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.36, а максимальная — 72.06.

Следите за динамикой iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
71.36 72.06
Годовой диапазон
52.50 72.06
Предыдущее закрытие
72.05
Open
72.06
Bid
71.38
Ask
71.68
Low
71.36
High
72.06
Объем
8
Дневное изменение
-0.93%
Месячное изменение
4.51%
6-месячное изменение
19.09%
Годовое изменение
13.10%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%