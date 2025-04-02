Валюты / PABU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
71.38 USD 0.67 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PABU за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.36, а максимальная — 72.06.
Следите за динамикой iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
71.36 72.06
Годовой диапазон
52.50 72.06
- Предыдущее закрытие
- 72.05
- Open
- 72.06
- Bid
- 71.38
- Ask
- 71.68
- Low
- 71.36
- High
- 72.06
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 4.51%
- 6-месячное изменение
- 19.09%
- Годовое изменение
- 13.10%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%