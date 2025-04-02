Währungen / PABU
PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
71.38 USD 0.67 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PABU hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.36 bis zu einem Hoch von 72.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
71.36 72.06
Jahresspanne
52.50 72.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.05
- Eröffnung
- 72.06
- Bid
- 71.38
- Ask
- 71.68
- Tief
- 71.36
- Hoch
- 72.06
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 4.51%
- 6-Monatsänderung
- 19.09%
- Jahresänderung
- 13.10%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%