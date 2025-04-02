KurseKategorien
PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

71.38 USD 0.67 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PABU hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.36 bis zu einem Hoch von 72.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
71.36 72.06
Jahresspanne
52.50 72.06
Vorheriger Schlusskurs
72.05
Eröffnung
72.06
Bid
71.38
Ask
71.68
Tief
71.36
Hoch
72.06
Volumen
8
Tagesänderung
-0.93%
Monatsänderung
4.51%
6-Monatsänderung
19.09%
Jahresänderung
13.10%
