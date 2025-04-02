QuotazioniSezioni
PABU: iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

71.38 USD 0.67 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PABU ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.36 e ad un massimo di 72.06.

Segui le dinamiche di iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

PABU News

Intervallo Giornaliero
71.36 72.06
Intervallo Annuale
52.50 72.06
Chiusura Precedente
72.05
Apertura
72.06
Bid
71.38
Ask
71.68
Minimo
71.36
Massimo
72.06
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.93%
Variazione Mensile
4.51%
Variazione Semestrale
19.09%
Variazione Annuale
13.10%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%