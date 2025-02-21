Moedas / OIS
OIS: Oil States International Inc
5.84 USD 0.12 (2.10%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OIS para hoje mudou para 2.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.71 e o mais alto foi 5.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Oil States International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.71 5.87
Faixa anual
3.07 5.99
- Fechamento anterior
- 5.72
- Open
- 5.77
- Bid
- 5.84
- Ask
- 6.14
- Low
- 5.71
- High
- 5.87
- Volume
- 251
- Mudança diária
- 2.10%
- Mudança mensal
- 5.99%
- Mudança de 6 meses
- 13.84%
- Mudança anual
- 27.51%
