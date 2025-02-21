Валюты / OIS
OIS: Oil States International Inc
5.75 USD 0.14 (2.50%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OIS за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.61, а максимальная — 5.77.
Следите за динамикой Oil States International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OIS
Дневной диапазон
5.61 5.77
Годовой диапазон
3.07 5.99
- Предыдущее закрытие
- 5.61
- Open
- 5.65
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Low
- 5.61
- High
- 5.77
- Объем
- 378
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- 4.36%
- 6-месячное изменение
- 12.09%
- Годовое изменение
- 25.55%
