Moedas / NVAX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NVAX: Novavax Inc
8.48 USD 0.09 (1.07%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVAX para hoje mudou para 1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.35 e o mais alto foi 8.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Novavax Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVAX Notícias
- Here's Why Novavax (NVAX) Fell More Than Broader Market
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Autoridades do governo Trump devem ligar mortes de crianças a vacinas contra Covid, informa Washington Post
- Trump officials to link child deaths to COVID shots, Washington Post reports
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
- Wall St mixed after rally, but indexes on track for weekly gains
- FDA Moves To Publicize Data On Pregnant Women's Covid Vaccine Side Effects - Novavax (NASDAQ:NVAX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE)
- Novavax, Inc. (NVAX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Shots Fired! After RFK Jr.'s Senate Grilling, Will Pfizer, Moderna Survive The Battle In D.C.?
- Novavax, Inc. (NVAX) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Novavax at Cantor Global Healthcare Conference: Strategic Shift and Future Prospects
- Novavax receives milestone payment after Japan approves COVID vaccine
- Bernie Sanders Demands Health Secretary RFK Jr.'s Resignation As CDC Leadership Crisis Deepens - Merck & Co (NYSE:MRK), GSK (NYSE:GSK)
- Boyd Gaming and Shoe Carnival have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- FDA Approves Updated COVID-19 Vaccines but With Restrictions
- Why Novavax (NVAX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- H.C. Wainwright assumes coverage on Novavax stock with Buy rating
- Novavax issues $225 million in convertible notes due 2031 and completes debt exchange
- RFK Jr. Rescinds Emergency Authorizations For COVID-19 Vaccines - Novavax (NASDAQ:NVAX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- RFK Jr. Makes Good On Promise To End Covid Vaccine Mandate. BioNTech Tumbles.
- FDA approves updated Covid vaccines with restricted eligibility
- Novavax, Inc. (NVAX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Faixa diária
8.35 8.58
Faixa anual
5.01 15.22
- Fechamento anterior
- 8.39
- Open
- 8.50
- Bid
- 8.48
- Ask
- 8.78
- Low
- 8.35
- High
- 8.58
- Volume
- 2.044 K
- Mudança diária
- 1.07%
- Mudança mensal
- 14.75%
- Mudança de 6 meses
- 32.29%
- Mudança anual
- -32.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh