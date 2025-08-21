货币 / NVAX
NVAX: Novavax Inc
8.52 USD 0.04 (0.47%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVAX汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点8.45和高点8.78进行交易。
关注Novavax Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.45 8.78
年范围
5.01 15.22
- 前一天收盘价
- 8.56
- 开盘价
- 8.70
- 卖价
- 8.52
- 买价
- 8.82
- 最低价
- 8.45
- 最高价
- 8.78
- 交易量
- 2.470 K
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 15.29%
- 6个月变化
- 32.92%
- 年变化
- -32.59%
