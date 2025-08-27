通貨 / NVAX
NVAX: Novavax Inc
8.53 USD 0.14 (1.67%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVAXの今日の為替レートは、1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり8.35の安値と8.64の高値で取引されました。
Novavax Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NVAX News
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Here's Why Novavax (NVAX) Fell More Than Broader Market
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- 米国株見通し：伸び悩みか、高値圏で調整売り
- Trump officials to link child deaths to COVID shots, Washington Post reports
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
- Wall St mixed after rally, but indexes on track for weekly gains
- FDA Moves To Publicize Data On Pregnant Women's Covid Vaccine Side Effects - Novavax (NASDAQ:NVAX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE)
- Novavax, Inc. (NVAX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Shots Fired! After RFK Jr.'s Senate Grilling, Will Pfizer, Moderna Survive The Battle In D.C.?
- Novavax, Inc. (NVAX) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Novavax at Cantor Global Healthcare Conference: Strategic Shift and Future Prospects
- Novavax receives milestone payment after Japan approves COVID vaccine
- Bernie Sanders Demands Health Secretary RFK Jr.'s Resignation As CDC Leadership Crisis Deepens - Merck & Co (NYSE:MRK), GSK (NYSE:GSK)
- Boyd Gaming and Shoe Carnival have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- FDA Approves Updated COVID-19 Vaccines but With Restrictions
- Why Novavax (NVAX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- H.C. Wainwright assumes coverage on Novavax stock with Buy rating
- Novavax issues $225 million in convertible notes due 2031 and completes debt exchange
- RFK Jr. Rescinds Emergency Authorizations For COVID-19 Vaccines - Novavax (NASDAQ:NVAX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- RFK Jr. Makes Good On Promise To End Covid Vaccine Mandate. BioNTech Tumbles.
- FDA approves updated Covid vaccines with restricted eligibility
1日のレンジ
8.35 8.64
1年のレンジ
5.01 15.22
- 以前の終値
- 8.39
- 始値
- 8.50
- 買値
- 8.53
- 買値
- 8.83
- 安値
- 8.35
- 高値
- 8.64
- 出来高
- 5.005 K
- 1日の変化
- 1.67%
- 1ヶ月の変化
- 15.43%
- 6ヶ月の変化
- 33.07%
- 1年の変化
- -32.52%
