Währungen / NVAX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVAX: Novavax Inc
8.53 USD 0.14 (1.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVAX hat sich für heute um 1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.35 bis zu einem Hoch von 8.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Novavax Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVAX News
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Here's Why Novavax (NVAX) Fell More Than Broader Market
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Trump officials to link child deaths to COVID shots, Washington Post reports
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
- Wall St mixed after rally, but indexes on track for weekly gains
- FDA Moves To Publicize Data On Pregnant Women's Covid Vaccine Side Effects - Novavax (NASDAQ:NVAX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE)
- Novavax, Inc. (NVAX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Shots Fired! After RFK Jr.'s Senate Grilling, Will Pfizer, Moderna Survive The Battle In D.C.?
- Novavax, Inc. (NVAX) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Novavax at Cantor Global Healthcare Conference: Strategic Shift and Future Prospects
- Novavax receives milestone payment after Japan approves COVID vaccine
- Bernie Sanders Demands Health Secretary RFK Jr.'s Resignation As CDC Leadership Crisis Deepens - Merck & Co (NYSE:MRK), GSK (NYSE:GSK)
- Boyd Gaming and Shoe Carnival have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- FDA Approves Updated COVID-19 Vaccines but With Restrictions
- Why Novavax (NVAX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- H.C. Wainwright assumes coverage on Novavax stock with Buy rating
- Novavax issues $225 million in convertible notes due 2031 and completes debt exchange
- RFK Jr. Rescinds Emergency Authorizations For COVID-19 Vaccines - Novavax (NASDAQ:NVAX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- RFK Jr. Makes Good On Promise To End Covid Vaccine Mandate. BioNTech Tumbles.
- FDA approves updated Covid vaccines with restricted eligibility
- Novavax, Inc. (NVAX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Tagesspanne
8.35 8.64
Jahresspanne
5.01 15.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.39
- Eröffnung
- 8.50
- Bid
- 8.53
- Ask
- 8.83
- Tief
- 8.35
- Hoch
- 8.64
- Volumen
- 5.005 K
- Tagesänderung
- 1.67%
- Monatsänderung
- 15.43%
- 6-Monatsänderung
- 33.07%
- Jahresänderung
- -32.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K