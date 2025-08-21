КотировкиРазделы
NVAX
NVAX: Novavax Inc

8.56 USD 0.48 (5.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVAX за сегодня изменился на 5.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 8.67.

Следите за динамикой Novavax Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.08 8.67
Годовой диапазон
5.01 15.22
Предыдущее закрытие
8.08
Open
8.14
Bid
8.56
Ask
8.86
Low
8.08
High
8.67
Объем
8.825 K
Дневное изменение
5.94%
Месячное изменение
15.83%
6-месячное изменение
33.54%
Годовое изменение
-32.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.