Валюты / NVAX
NVAX: Novavax Inc
8.56 USD 0.48 (5.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVAX за сегодня изменился на 5.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 8.67.
Следите за динамикой Novavax Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.08 8.67
Годовой диапазон
5.01 15.22
- Предыдущее закрытие
- 8.08
- Open
- 8.14
- Bid
- 8.56
- Ask
- 8.86
- Low
- 8.08
- High
- 8.67
- Объем
- 8.825 K
- Дневное изменение
- 5.94%
- Месячное изменение
- 15.83%
- 6-месячное изменение
- 33.54%
- Годовое изменение
- -32.28%
