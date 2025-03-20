Moedas / NRXS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NRXS: Neuraxis Inc
2.61 USD 0.02 (0.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NRXS para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.51 e o mais alto foi 2.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Neuraxis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRXS Notícias
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Neuraxis enters $3.3 million at-the-market equity offering agreement
- NeurAxis Stock Down Following Q2 Earnings Despite Revenue Growth
- Itaúsa 1H25 presentation: Record results and 10% net income growth amid portfolio strength
- Craig-Hallum initiates NeurAxis stock with buy rating on pediatric device
- Neuraxis settles lawsuit with $750,000 agreement
- NRXS stock touches 52-week high of $5.67 amid market fluctuations
- NeurAxis, Inc. (NRXS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.51 2.63
Faixa anual
1.33 6.20
- Fechamento anterior
- 2.59
- Open
- 2.51
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.51
- High
- 2.63
- Volume
- 46
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- 6.53%
- Mudança de 6 meses
- 26.70%
- Mudança anual
- -13.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh