通貨 / NRXS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NRXS: Neuraxis Inc
2.61 USD 0.02 (0.77%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NRXSの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり2.51の安値と2.63の高値で取引されました。
Neuraxis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRXS News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Neuraxis enters $3.3 million at-the-market equity offering agreement
- NeurAxis Stock Down Following Q2 Earnings Despite Revenue Growth
- Itaúsa 1H25 presentation: Record results and 10% net income growth amid portfolio strength
- Craig-Hallum initiates NeurAxis stock with buy rating on pediatric device
- Neuraxis settles lawsuit with $750,000 agreement
- NRXS stock touches 52-week high of $5.67 amid market fluctuations
- NeurAxis, Inc. (NRXS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.51 2.63
1年のレンジ
1.33 6.20
- 以前の終値
- 2.59
- 始値
- 2.51
- 買値
- 2.61
- 買値
- 2.91
- 安値
- 2.51
- 高値
- 2.63
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- 6.53%
- 6ヶ月の変化
- 26.70%
- 1年の変化
- -13.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K