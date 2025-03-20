Währungen / NRXS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NRXS: Neuraxis Inc
2.47 USD 0.14 (5.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRXS hat sich für heute um -5.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.45 bis zu einem Hoch von 2.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neuraxis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRXS News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Neuraxis enters $3.3 million at-the-market equity offering agreement
- NeurAxis Stock Down Following Q2 Earnings Despite Revenue Growth
- Itaúsa 1H25 presentation: Record results and 10% net income growth amid portfolio strength
- Craig-Hallum initiates NeurAxis stock with buy rating on pediatric device
- Neuraxis settles lawsuit with $750,000 agreement
- NRXS stock touches 52-week high of $5.67 amid market fluctuations
- NeurAxis, Inc. (NRXS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.45 2.63
Jahresspanne
1.33 6.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.61
- Eröffnung
- 2.60
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Tief
- 2.45
- Hoch
- 2.63
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -5.36%
- Monatsänderung
- 0.82%
- 6-Monatsänderung
- 19.90%
- Jahresänderung
- -17.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K