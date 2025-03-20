Валюты / NRXS
NRXS: Neuraxis Inc
2.43 USD 0.06 (2.53%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRXS за сегодня изменился на 2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.43.
Следите за динамикой Neuraxis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NRXS
Дневной диапазон
2.33 2.43
Годовой диапазон
1.33 6.20
- Предыдущее закрытие
- 2.37
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.33
- High
- 2.43
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 2.53%
- Месячное изменение
- -0.82%
- 6-месячное изменение
- 17.96%
- Годовое изменение
- -19.27%
